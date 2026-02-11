Президент Украины раскрыл детали переговоров с россиянами в Абу-Даби

Предыдущий раунд переговоров Украины и России в Абу-Даби 4–5 февраля был сосредоточен на механизмах прекращения огня, однако стороны не достигли согласия по деталям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, последние переговоры делегаций в Объединенных Арабских Эмиратах были сосредоточены на механизмах прекращения огня и способах его контроля со стороны США. Однако переговорные команды не смогли согласовать детали без политических решений на высшем уровне.

Зеленский отметил, что во время обсуждений стало понятно, что любое перемирие потребует мониторинга с участием США, однако детали до сих пор не проработаны.

"У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. Есть понимание, что будет осуществляться мониторинг, но также существует понимание, что нужно доработать формулировки и детали", – заявил украинский президент.

Зеленский выразил надежду, что Украина и США достигнут понимания в ходе нового раунда переговоров, запланированных на следующую неделю.

"Сейчас мы также обсуждаем план последовательности всех наших действий, включая подписание документов", – добавил он.

Напомним, во время переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля делегации Соединенных Штатов Америки, Украины и Российской Федерации обсудили ряд нерешенных вопросов, в частности методы внедрения перемирия и мониторинг прекращения военных действий.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что американские и украинские переговорщики также обсудили возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае.

Также, по данным Reuters, на переговорах продолжают оставаться нерешенными два ключевых вопроса – по Донбассу и Запорожской АЭС.