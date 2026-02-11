Премьер Испании заявил, что Маск вредит психическому здоровью подростков

Премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил американского миллиардера и владельца соцсети Х Илона Маска в нарушении местного законодательства и нанесении вреда психическому здоровью подростков.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте в Мадриде в среду, 11 февраля, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Эти комментарии являются последними в серии публичных споров между Санчесом и Маском, который критиковал стремление испанского лидера запретить детям пользоваться социальными сетями и его планы легализовать около 500 тысяч иммигрантов.

"Маск является миллиардером, который постоянно нарушает испанские законы и разрушает психическое здоровье не только общества в целом, но и наиболее уязвимых слоев населения, таких как наша молодежь, лица в возрасте до 16 лет", – заявил Санчес.

Также он назвал социальные сети "недееспособным государством" и заявил, что Испания "должна взять под контроль социальные сети, потому что на психическом здоровье граждан, и особенно молодежи, зарабатывают деньги".

Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.