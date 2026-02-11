Зеленский: США не связывают вопрос выборов с гарантиями безопасности

Президент Владимир Зеленский опроверг, что США угрожают отказаться от своих же гарантий безопасности в случае, если в Украине не объявят дату выборов президента.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, передает "Европейская правда".

Президент комментировал публикацию Financial Times о якобы его намерениях объявить 24 февраля дату выборов президента и референдума о территориальной целостности.

"Я много раз говорил о выборах... Мы приступаем к выборам тогда, когда есть все соответствующие гарантии безопасности. Вопрос выборов поднимают те или иные партнеры Украины, сама она это никогда не поднимала, но мы безусловно готовы к выборам. Это очень просто сделать: сделайте прекращение огня – будут выборы. То есть это вопрос безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Он упомянул, что США поднимали вопрос выборов, но отметил, что не хочет вдаваться в детали. Также Зеленский опроверг информацию о том, что США якобы угрожают отказаться от своих же гарантий безопасности.

"Нет. Они не угрожают отказаться от гарантий безопасности. Кстати, они не связывают выборы с гарантиями безопасности", – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский выразил надежду, что Украина и США достигнут понимания в ходе нового раунда переговоров, запланированных на следующую неделю.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что американские и украинские переговорщики также обсудили возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае.

Также, по данным Reuters, на переговорах продолжают оставаться нерешенными два ключевых вопроса – по Донбассу и Запорожской АЭС.