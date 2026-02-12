Италия подтвердила, что не будет присоединяться к Совету мира Трампа

В правительстве Италии заявили, что не будут присоединяться к Совету мира, инициированному президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого цитирует Reuters.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства заявил о конституционных препятствиях, которые мешают Италии присоединиться к Совету мира.

Согласно конституции Италии, страна может вступать в международные организации только на равных условиях с другими государствами – условие, которое, по мнению Рима, не выполняется в нынешнем уставе совета, который предоставляет Трампу широкие исполнительные полномочия.

"Мы не можем присоединиться к Совету мира, потому что со стороны Италии существует непреодолимый конституционный барьер. Однако, если нам нужно работать над восстановительными мерами, направленными на обеспечение мира на Ближнем Востоке, мы готовы это сделать", – отметил Таяни.

В январе премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказывала, что обратилась с просьбой к Трампу об изменении "конфигурации" его Совета мира, чтобы Рим смог присоединиться к этой инициативе.

Напомним, договор о создании Совета мира под руководством президента США в четверг, 22 января, подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран. Впрочем, ни один из традиционных западноевропейских союзников США присутствующим не был.

Из Европейского Союза в церемонии приняли участие премьер-министры Венгрии и Болгарии.

Среди приглашенных в Совет также есть и Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть членство в организации только после войны, ведь среди приглашенных есть Беларусь и Россия.