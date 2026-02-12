В Суде ЕС считают ошибочным решение Брюсселя разморозить Венгрии 10 млрд евро

Генеральный адвокат Суда ЕС Тамара Чапета считает, что Еврокомиссия нарушила собственные правила и должна отменить решение, согласно которому в декабре 2023 года разморозила финансирование для Венгрии – деньги, которые были задержаны из-за опасений по поводу верховенства права.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Издание напоминает, что решение о размораживании средств Венгрии было принято накануне важного декабрьского саммита лидеров ЕС, на котором блок отчаянно стремился, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сотрудничал в оказании помощи Украине.

Отмечается, что юридическое заключение генерального адвоката Тамары Чапети – отменить решение Еврокомиссии о размораживании средств – будет ориентиром для судей Суда ЕС при вынесении окончательного решения, которое будет объявлено через несколько месяцев. Генеральные адвокаты не являются судьями, а юридическими советниками, которые помогают суду в сложных или беспрецедентных делах.

Politico обращает внимание, что заключение появилось в деликатный момент, когда Орбан отстает в опросах накануне парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля 2026 года.

В течение нескольких месяцев лидеры ЕС упорно избегали жестких мер в отношении Будапешта или слишком критических высказываний в адрес премьер-министра, понимая, что любое давление на Орбана будет использовано в предвыборной кампании. Юридическое заключение "не то, что нам было нужно" накануне выборов, сказал дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным, чтобы иметь возможность высказаться свободно.

Еврокомиссия отказалась комментировать заключение юридического советника.

Премьер Венгрии Виктор Орбан не прокомментировал решение, прибыв на саммит лидеров ЕС в бельгийской провинции.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель и Украина "объявили войну" Будапешту – после публикации Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и о том, как планируют решать проблему с венгерским вето.

Кроме того, Варшава хочет лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за укрывательства польского экс-министра.

Между тем лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что команда Орбана собирается шантажировать его публикацией интимных видео с партнершей, которые сняли скрытой камерой, и подчеркнул, что не видит в этом никакого "компромата".

Партия Мадяра "Тиса" лидировала в одном из январских опросов, опережая партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 8 процентных пунктов, в другом – на 10 пунктов.