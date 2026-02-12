Сейм Латвии раскритиковал МОК за исключение Гераскевича из Олимпиады

Сейм Латвии принял резолюцию в поддержку Украины и ее спортсменов на фоне решения Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование "шлема памяти".

Об этом сообщила в соцсети Х спикер Сейма Дайга Миериня, пишет "Европейская правда".

По словам Миерини, латвийский Сейм еще раз подтверждает, что беспричинная полномасштабная агрессия России против Украины является самой кровавой войной в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

"Мы стоим на стороне Украины – на передовой, на международной арене и в спорте", – заверила она.

В резолюции Латвия выразила непонимание дисквалификации украинского скелетониста, а также запрета украинским спортсменам на Олимпийских играх 2026 года использовать символы, чествующие их нацию и память погибших защитников.

"Почитание погибших героев – это не пропаганда, а выражение уважения и солидарности. Сейм осуждает действия Международного олимпийского комитета и призывает к подлинной политической нейтральности на Зимних Олимпийских играх 2026 года, запретив участие представителям государств-агрессоров – России и Беларуси", – говорится в резолюции.

Напомним, вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно выразила солидарность с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем.

Поддержку украинскому спортсмену после решения МОК выразил также министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

А министр образования и науки Латвии Даче Мельбарде направила официальное письмо в МОК, в котором призвала отменить решение о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти".