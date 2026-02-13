Президент Чехии поддержал украинского скелетониста после дисквалификации с Олимпиады

Президент Чехии Петр Павел считает несправедливой дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича с олимпийских соревнований после спора о шлеме с изображением погибших в российской войне украинских спортсменов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает iDnes.

По словам Павела, шлем является не демонстрацией политической пропаганды, а проявлением уважения.

"Я не воспринимаю это как справедливое решение. Здесь речь не идет о политической пропаганде, которая могла бы кого-то обидеть. Это было проявлением уважения", – сказал Павел, который несколько дней назад посетил место проведения Олимпийских игр.

"Думаю, здесь олимпийский комитет мог бы сделать жест и воспринять это как знак уважения", – добавил президент Чехии.

Вместо этого Павел заявил, что поддерживает запрет участия российских спортсменов в Олимпиаде.

"Считаю, что, учитывая доверие к правилам и ценностям в мире, правильно придерживаться того, что государство, ведущее агрессивную войну против другого государства, не должно участвовать в Олимпийских играх", – сказал он.

По его словам, это ограничение должно действовать до тех пор, пока в Украине не будет заключен мир.

Напомним, вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно выразила солидарность с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем.

Поддержку украинскому спортсмену после решения МОК выразил также министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Сейм Латвии принял резолюцию в поддержку Украины и ее спортсменов на фоне решения Международного олимпийского комитета.