Рубио заявил, что будущее США было и будет связано с Европой

Госсекретарь США Марко Рубио, который выступит с речью на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу, заявил о важности обсудить общее будущее Соединенных Штатов с Европой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

По словам Рубио, он верит, что его послание на Мюнхенской конференции будет "хорошо воспринято" европейцами.

В прошлом году вице-президент Джей Ди Венс вызвал удивление и раздражение союзников своей речью, в которой он резко критиковал европейских политиков.

"Я думаю, что они хотят честности. Они хотят знать, куда мы идем, куда мы хотели бы идти, куда мы хотели бы идти вместе с ними. Вот в этом наша надежда", – сказал Рубио, отметив, что конференция проходит "в решающий момент".

"Старый мир исчез, честно говоря, мир, в котором я вырос. И мы живем в новую эру геополитики. Это потребует от нас всех переосмыслить, как это выглядит и какова будет наша роль", – сказал он.

Рубио отметил, что "Европа важна для нас".

"Мы глубоко связаны с Европой, и наше будущее всегда было связано и будет связано. Мы просто должны поговорить о том, каким будет это будущее", – сказал госсекретарь США.

Рубио также анонсировал вероятную встречу с Зеленским в Мюнхене.

