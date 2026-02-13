Полиция Франции задержала 9 человек по подозрению в массовом мошенничестве с билетами в Лувр

Парижская прокуратура сообщила в четверг, что в рамках расследования возможной масштабной схемы мошенничества с билетами в Лувр задержаны девять человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

По данным прокуратуры, задержания произошли во вторник в рамках судебного расследования, открытого после того, как в декабре 2024 года Лувр подал официальную жалобу.

Общие потери музея за последнее десятилетие, по оценкам, превышают 10 миллионов евро.

Среди задержанных – двое сотрудников Лувра, несколько экскурсоводов, а также одно лицо, которое следствие считает организатором схемы.

Музей проинформировал следователей о частом присутствии двух китайских гидов, которых подозревают в том, что они незаконно заводили в музей группы китайских туристов, многократно используя одни и те же билеты для разных посетителей.

Впоследствии под подозрение попали и другие гиды с подобной практикой.

В прокуратуре отметили, что наблюдения и прослушивание подтвердили неоднократное повторное использование билетов, а также наличие стратегии разделения туристических групп, чтобы избежать уплаты обязательного сбора за экскурсионное сопровождение, который должны платить гиды.

Расследование также указало на вероятных сообщников внутри Лувра: по данным следствия, гиды якобы платили им наличными в обмен на избежание проверок билетов.

Напомним, в октябре прошлого года произошло резонансное ограбление Лувра. Правоохранители арестовали четырех вероятных участников ограбления, однако не смогли найти организатора преступления – так же как и остальные похищенные драгоценности.

Воры похитили ряд ювелирных изделий, в частности инкрустированную бриллиантами тиару, принадлежавшую Евгении – жене Наполеона III.