Макрон перед разговором с Путиным обсуждает с европейцами требования к нему

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, прежде чем проводить разговор с лидером России Владимиром Путиным, важно провести внутреннюю работу европейских лидеров над общей позицией.

Как пишет "Европейская правда", заявление Макрона приводит издание Le Figaro.

Макрон сказал, что перед началом диалога с Владимиром Путиным важно провести координацию с европейцами. "Это не вопрос дней, мы готовимся", – заявил французский президент после неформального саммита в Бельгии.

"Я думаю, что сейчас нужно прежде всего работать над собой, над тем, что мы хотим требовать", – добавил французский президент.

В декабре Макрон объявил о намерении возобновить прямые переговоры со своим российским коллегой, которые были в значительной степени прерваны из-за войны в Украине.

В начале февраля Макрон отправил своего дипломатического советника в Москву для их подготовки.

По словам французского лидера, диалог с Путиным должен быть подготовлен между европейцами.

"А что мы хотим? Мы хотим гарантий безопасности для Украины, но также хотим кое-что для европейцев", – добавил президент Франции, пояснив, что речь идет о "вопросах процветания, о будущем нашей Европы, об архитектуре безопасности".

10 февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ближайшие дни предложит на обсуждение стран ЕС перечень уступок, которые следует требовать от России в рамках потенциального соглашения о завершении войны.