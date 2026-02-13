Скандал с секс-видео в Венгрии: лидер оппозиции раскрыл детали перед выборами

В Венгрии разгорелся скандал с участием Петера Мадяра, лидера оппозиционной партии "Тиса", которая сейчас опережает по рейтингам правящую партию "Фидес": политик выступил с публичными объяснениями, что стал жертвой провокации с использованием скрытой съемки интимного характера.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг Петер Мадяр опубликовал видеообращение, в котором подробно описал события, произошедшие еще в августе 2024 года. По его словам, после партийного мероприятия его бывшая партнерша Эвелин Фогель пригласила его на частную вечеринку.

В квартире, куда они прибыли под утро, находились посторонние люди, а на столе были алкоголь и подозрительные вещества, похожие на наркотики. Мадяр подчеркнул, что не употреблял никаких сомнительных субстанций. Позже между ним и Фогель произошла интимная близость по обоюдному согласию, которая, как теперь выяснилось, была тайно зафиксирована на видео.

Мадяр расценивает этот инцидент как классический компромат с целью шантажировать и дискредитировать его. Политик связал появление этого видео с людьми, близкими к партии Виктора Орбана "Фидес". По его словам, цель состоит в психологическом давлении и попытке уничтожить его репутацию перед решающими выборами.

Мадяр подчеркнул, что не нарушал закон и ему не в чем себя упрекнуть.

Эвелин Фогель в комментарии венгерским СМИ заявила, что не помнит всех деталей той ночи. Она отрицала, что была инициатором съемки или устанавливала камеру, и добавила, что сама получала угрозы из-за этого материала.

Пока в сети появилось только фото комнаты, где произошли события, само видео публично не обнародовано.

Скандал возник в критический момент – за несколько недель до парламентских выборов, которые должны состояться 12 апреля.

Несколько дней назад Мадяр заявил, что команда Орбана собирается шантажировать его публикацией интимных видео с партнершей.

Партия Мадяра "Тиса" лидировала в одном из январских опросов, опережая партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 8 процентных пунктов, в другом – на 10 пунктов.