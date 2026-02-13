Зеленский прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности
Новости — Пятница, 13 февраля 2026, 12:04 —
Президент Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Германию, где будут сделаны новые шаги для общей безопасности.
Об этом глава государства рассказал в соцсетях, сообщает "Европейская правда".
По словам Зеленского, в плане – первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.
"Нужно больше наших совместных производств, больше нашей устойчивости, больше координации и эффективности нашей общей архитектуры безопасности в Европе. Самое весомое, чего мы можем достичь вместе, – это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы", – написал глава государства.
Президент Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 13-15 февраля.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
В Мюнхене президент Украины проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.