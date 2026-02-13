Укр Рус Eng

В ОПУ подтвердили предстоящие переговоры Украины, РФ и США в Женеве

Новости — Пятница, 13 февраля 2026, 13:26 — Кристина Бондарева

Советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил проведение очередного раунда переговоров между Украиной, РФ и США 17–18 февраля в Женеве.

Об этом он заявил журналистам в пятницу, сообщает "Европейская правда".

В ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть проведение переговоров в Женеве 17–18 февраля, Литвин отметил: "Да, по состоянию на сегодня украинская делегация готовится".

Он добавил, что больше деталей сообщит секретарь СНБО Рустем Умеров.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины планируют провести в Женеве, а российскую делегацию возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский.

Стоит отметить, что на трехсторонних переговорах, которые возобновились в начале года в ОАЭ, Мединский не присутствовал в составе российской делегации. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в этой связи даже заявил о "качественном изменении" в составе делегации РФ, говоря, что на переговорах уже не читают "псевдоисторических лекций".

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что Соединенные Штаты впервые предложили провести очередной раунд трехсторонних переговоров на своей территории.

