Зеленський: перемовини України і РФ вперше запропонували провести на території США

Сполучені Штати вперше запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України на своїй території.

Про це, як пише "Європейська правда", президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, його цитує LIGA.

Президент розповів, що місцем проведення переговорів може стати Маямі.

"Америка запропонувала вперше двом переговорним групам – України і Росії – зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь", – сказав глава держави.

Також він повідомив, що говорив телефоном з українською делегацією після усіх зустрічей.

На 7 лютого заплановані персональні доповіді переговірної команди після її повернення з ОАЕ в Україну.

Зеленський також повідомив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.

Крім того, президент підтвердив, що під час переговорів в Абу-Дабі вирішити територіальне питання та питання ЗАЕС наразі не вдалося.

Також Зеленський заявив, що представники США в Абу-Дабі знову запропонували запровадити енергетичне перемир’я.