Мерц ответил, видит ли смысл начинать говорить с Москвой

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что не видит смысла для Европы начинать переговоры с Россией, как сейчас пытаются сделать США, пока в Кремле не имеют реальных намерений искать выход из войны из-за невозможности ее продолжать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер спросил канцлера, не пора ли подумать об участии Европы в переговорном процессе с Россией – поскольку сейчас выглядит так, что Европа позволила США взять на себя эту роль, хотя речь идет о вопросах европейской безопасности. Он также отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за налаживание европейского канала коммуникации с Кремлем.

Мерц отметил, что европейские столицы – "в тесном контакте с теми, кто говорит с российской стороной, будь то США или Украина" и хорошо знают о содержании обсуждений.

"Во-вторых... Был один премьер-министр из ЕС (венгерский премьер Виктор Орбан. – Ред.), который по собственной инициативе поехал в Москву. Это было почти два года назад. У него не было мандата. Он туда поехал – и ничего не добился. А неделю спустя мы увидели сокрушительные, как никогда, удары по гражданской инфраструктуре, по домам, больницам", – напомнил Мерц.

"Когда есть смысл говорить – мы готовы говорить. Но, как вы можете видеть из опыта американской стороны, Россия еще не хочет говорить серьезно", – подчеркнул канцлер.

"По моему личному мнению, эта война закончится только тогда, когда Россия будет экономически, политически и военно истощена. Мы приближаемся к этому моменту – и я уже упомянул, что мы много для этого сделали, – но он еще не наступил... Мы должны сделать все, что нужно, чтобы довести их до момента, когда они уже не будут видеть смысла продолжать эту войну", – отметил Фридрих Мерц, добавив, что это должны делать совместными усилиями Америка, Европа и Украина.

Напомним, советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил проведение очередного раунда переговоров между Украиной, РФ и США 17–18 февраля в Женеве.

10 февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ближайшие дни предложит на обсуждение стран ЕС перечень уступок, которых следует требовать от России в рамках потенциального соглашения о завершении войны.