Ультраправа "АдН" представить план "звільнення" Європи, яке має очолити Німеччина

Депутат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Рюдігер Лукассен заявив, що просуватиме план щодо перетворення Німеччини на ключову державу в Європі, яка "звільнить" континент від занепаду.

Про це, як пише "Європейська правда", політик заявив виданню Die Welt.

Перед Мюнхенською конференцією з безпеки експерт з оборонних питань партії "АдН" Рюдігер Лукассен закликав Німеччину скористатися "шансом", який з’явився після того, як Сполучені Штати оголосили про нову стратегію національної безпеки, яка передбачає відсторонення від Європи.

За словами депутата, Берлін має взяти на себе лідерство, передусім у захисті східного флангу НАТО.

"Німеччина повинна сприймати ці факти як шанс. Ми можемо зайняти ключову роль в Європі, взяти на себе лідерство і звільнити наш континент від самонавмисного занепаду", – заявив представник ультраправої "Альтернативи для Німеччини"

Лукассен, серед іншого, говорив про необхідність розгорнути додаткові дивізії та дві вертолітні ескадрильї для Бундесверу.

"Роль Німеччини як провідної нації також означає, що менші партнери можуть покладатися на нас. Не європейська армія, а європейський альянс, готовий захищатися", – сказав політик.

Лукассен не пояснив, що саме передбачає його пропозиція, однак пообіцяв просувати свою ідею на Мюнхенській конференції з безпеки.

Зазначимо, що Лукассен – один з політиків "Альтернативи для Німеччини", який отримав запрошення на Мюнхенську конференцію з безпеки. Партія представлена на конференції вперше з 2021 року.

Станом на початку грудня рейтинг ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" знову зріс і повернувся до одного з найбільших показників за всю її історію, який становить 27%.

А лідерка "АдН" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.