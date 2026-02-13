Ультраправая "АдГ" представит план "освобождения" Европы, которое должна возглавить Германия

Депутат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Рюдигер Лукассен заявил, что будет продвигать план по превращению Германии в ключевое государство в Европе, которое "освободит" континент от упадка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", политик заявил изданию Die Welt.

Перед Мюнхенской конференцией по безопасности эксперт по вопросам обороны партии "АдГ" Рюдигер Лукассен призвал Германию воспользоваться "шансом", который появился после того, как Соединенные Штаты объявили о новой стратегии национальной безопасности, предусматривающей отстранение от Европы.

По словам депутата, Берлин должен взять на себя лидерство, прежде всего в защите восточного фланга НАТО.

"Германия должна воспринимать эти факты как шанс. Мы можем занять ключевую роль в Европе, взять на себя лидерство и освободить наш континент от самонамеренного упадка", – заявил представитель ультраправой "Альтернативы для Германии"

Лукассен, среди прочего, говорил о необходимости развернуть дополнительные дивизии и две вертолетные эскадрильи для Бундесвера.

"Роль Германии как ведущей нации также означает, что меньшие партнеры могут полагаться на нас. Не европейская армия, а европейский альянс, готовый защищаться", – сказал политик.

Лукассен не объяснил, что именно предусматривает его предложение, однако пообещал продвигать свою идею на Мюнхенской конференции по безопасности.

Отметим, что Лукассен – один из политиков "Альтернативы для Германии", который получил приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Партия представлена на конференции впервые с 2021 года.

По состоянию на начало декабря рейтинг ультраправой партии "Альтернатива для Германии" снова вырос и вернулся к одному из крупнейших показателей за всю ее историю, который составляет 27%.

А лидер "АдГ" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной среди женщин-политиков.