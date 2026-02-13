Зеленський: домовляємося з партнерами про найбільший пакет допомоги до 24 лютого

Україна розраховує на кілька великих пакетів допомоги до річниці початку російського вторгнення, і отримала позитивні сигнали про це від партнерів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам у Мюнхені, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент поділився цими очікуваннями після зустрічі з партнерами у так званому "Берлінському форматі", у якому взяли участь лідери європейських країн, ЄС, НАТО. За його словами, основною темою стала ситуація в енергетиці.

"Ми проговорили найскладніші енергетичні питання, які у нас є в Україні – в деталях. І ми проговорили з усією берлінською групою, про окремі пакети допомоги на додаток до тих, які зараз готуються", – повідомив він.

Попередні домовленості дозволяють розраховувати на те, що спільний пакет допомоги у сфері енергетики стане рекордним за обсягом. "Я думаю, ми можемо зараз попрацювати над найбільшим пакетом енергетичної допомоги", – заявив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що йдеться про дуже швидку фіналізацію цього пакету, але також очікуються великі військові пакети.

"Окремо ми попрацюємо над ракетами для ППО і ще над деякими речами, щоб посилити наших військових. Ми хочемо – і всі партнери з цим погодились – за 10-11 днів, до 24 лютого, зробимо максимальні пакети підтримки для України. Ми хочемо щоби вже 24-го були і пакети, і рішення, і, сподіваюся, також санкції можуть бути", – розповів він.

