Зеленский: договариваемся с партнерами о крупнейшем пакете помощи до 24 февраля

Украина рассчитывает на несколько крупных пакетов помощи к годовщине начала российского вторжения и получила положительные сигналы об этом от партнеров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам в Мюнхене, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент поделился этими ожиданиями после встречи с партнерами в так называемом "Берлинском формате", в котором приняли участие лидеры европейских стран, ЕС, НАТО. По его словам, основной темой стала ситуация в энергетике.

"Мы обсудили самые сложные энергетические вопросы, которые у нас есть в Украине – в деталях. И мы обсудили со всей берлинской группой отдельные пакеты помощи в дополнение к тем, которые сейчас готовятся", – сообщил он.

Предварительные договоренности позволяют рассчитывать на то, что совместный пакет помощи в сфере энергетики станет рекордным по объему. "Я думаю, мы можем сейчас поработать над самым большим пакетом энергетической помощи", – заявил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что речь идет об очень быстрой финализации этого пакета, но также ожидаются большие военные пакеты.

"Отдельно мы поработаем над ракетами для ПВО и еще над некоторыми вещами, чтобы усилить наших военных. Мы хотим – и все партнеры с этим согласились – за 10-11 дней, до 24 февраля, сделать максимальные пакеты поддержки для Украины. Мы хотим, чтобы уже 24-го были и пакеты, и решения, и, надеюсь, также санкции могут быть", – рассказал он.

Ранее Зеленский в Мюнхене обсудил с Мерцем совместное производство оружия.

Министр Сибига также заявил, что договоренности о скором вступлении в ЕС реальны, и сейчас продолжаются переговоры.

Также сообщалось, что на Мюнхенской конференции показали ШИ-видео российского нападения на Брюссель и Давос.