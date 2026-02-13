Зеленський обговорив з Мерцом спільне виробництво зброї та мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Офісу президента України.

Мерц та Зеленський обговорили подальшу військову допомогу та додаткові внески Німеччини в програму PURL з купівлі американської зброї для України.

Президент України також поінформував канцлера про енергетичну ситуацію та актуальні потреби.

Окрім того, йшлося про спільні проєкти виробництва зброї, зокрема роботу першого підприємства з виготовлення дронів, яке у п’ятницю відвідав український президент.

Глава держави також поінформував німецького канцлера про попередні зустрічі української, американської та російської делегацій та підготовку до наступних перемовин у Женеві.

Про новий раунд переговорів України, США та Росії в Женеві 17-18 лютого офіційно повідомив голова української делегації Рустем Умєров.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявляв, що в рамках нового раунду переговорів команди обговорять територіальне питання.Очікується, що Україна та США обговорять економічні питання, зокрема "план процвітання".

Зеленський також заявив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.