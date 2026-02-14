Стало відомо, з ким, крім держсекретаря США, зустрінеться Зеленський у Мюнхені в суботу

В суботу протягом дня президент Володимир Зеленський проведе зустрічі у Мюнхені з американськими посадовцями, генсеком НАТО тощо та матиме кілька публічних виступів.

Про це повідомив журналістам у Мюнхені речник президента Сергій Никифоров.

Програму розпочнуть переговори президента України з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, що відбудуться у готелі Bayerischer Hof, де проходить Мюнхенська безпекова конференція.

Протягом дня заплановані дві офіційні зустрічі за американським треком вранці з двопартійною групою американських сенаторів, а в кінці дня – з держсекретарем США Марко Рубіо, який очолює американську делегацію.

Також з двосторонніх переговорів з представниками інших країн запланована, серед іншого зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а по лінії міжнародних організацій – переговори з Генсеком НАТО Марком Рютте.

У суботу запланований головний виступ Зеленського на засіданні Мюнхенської безпекової конференції. Цього разу, на відміну від низки попередніх років, президента України запросили не лише на виступ, а й на спільну панельну дискусію з Марком Рютте, президенткою Європарламенту Робертою Метсолою та головою комітету Сенату США з питань збройних сил, сенатора Роджером Вікером. Дискусія буде присвячена "коаліції рішучих" та довгостроковій підтримці України.

Очікується, що у Мюнхені у суботу відбудеться пресконференція президента, у якій братиме участь і "Європейська правда".

Крім того, надвечір президент України візьме участь у церемонії вручення Премії імені Евальда фон Кляйста, яку 2026 року вручають "Сміливому українському народові". Організатори анонсують промову Зеленського.

Як повідомлялося, учасниками Мюнхенської конференції показують ШІ-відео російського нападу на Брюссель та Давос.

Цього року Мюнхенська конференція уперше погодилася на створення "Українського дому", зробивши його однією з офіційних локацій.

Зеленський на полях конференції домовляємося з партнерами про найбільший пакет допомоги до 24 лютого.

У п'ятницю у Мюнхені Макрон пояснив, чому "коаліція рішучих" не надсилає війська в Україну зараз.