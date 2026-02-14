Стало известно, с кем, кроме госсекретаря США, встретится Зеленский в Мюнхене в субботу

В субботу в течение дня президент Владимир Зеленский проведет встречи в Мюнхене с американскими чиновниками, генсеком НАТО и т.д. и будет иметь несколько публичных выступлений.

Об этом сообщил журналистам в Мюнхене пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Программу начнут переговоры президента Украины с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которые состоятся в отеле Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности.

В течение дня запланированы две официальные встречи по американскому треку утром с двухпартийной группой американских сенаторов, а в конце дня – с госсекретарем США Марко Рубио, который возглавляет американскую делегацию.

Также из двусторонних переговоров с представителями других стран запланирована, среди прочего встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а по линии международных организаций – переговоры с Генсеком НАТО Марком Рютте.

В субботу запланировано главное выступление Зеленского на заседании Мюнхенской конференции по безопасности. На этот раз, в отличие от ряда предыдущих лет, президента Украины пригласили не только на выступление, но и на совместную панельную дискуссию с Марком Рютте, президентом Европарламента Робертой Метсолой и председателем комитета Сената США по вопросам вооруженных сил, сенатором Роджером Викером. Дискуссия будет посвящена "коалиции решительных" и долгосрочной поддержке Украины.

Ожидается, что в Мюнхене в субботу состоится пресс-конференция президента, в которой будет участвовать и "Европейская правда".

Кроме того, вечером президент Украины примет участие в церемонии вручения Премии имени Эвальда фон Кляйста, которую в 2026 году вручают "Смелому украинскому народу". Организаторы анонсируют речь Зеленского.

Как сообщалось, участниками Мюнхенской конференции показывают AI-видео российского нападения на Брюссель и Давос.

В этом году Мюнхенская конференция впервые согласилась на создание "Украинского дома", сделав его одной из официальных локаций.

Зеленский на полях конференции договариваемся с партнерами о самом большом пакете помощи до 24 февраля.

В пятницу в Мюнхене Макрон объяснил, почему "коалиция решительных" не посылает войска в Украину сейчас.