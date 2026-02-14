Головний суперник Орбана провів переговори з Туском: говорили і про Україну

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр на полях Мюнхенської безпекової конференції провів переговори з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском, в ході яких, зокрема йшлося про Україну.

Про це Мадяр написав у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Мадяр, який є ключовим суперником прем’єра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх виборах, назвав "дружніми" переговори з очільником уряду Польщі.

"Ми погодилися, що і Угорщина, і Польща повинні зробити все можливе для якнайшвидшого укладення миру між Росією та Україною. Ми домовилися, що після зміни уряду негайно відновимо політичні, економічні та культурні відносини між Угорщиною та Польщею і надамо нового імпульсу співпраці Вишеградської четвірки", – зазначив лідер партії "Тиса".

Крім того, вони з Туском погодились із необхідністю продовжувати зміцнювати захист зовнішніх кордонів Європи.

Водночас Мадяр сказав Туску, що партія "Тиса" і більшість угорського суспільства не підтримують прискореного вступу України до ЄС.

"Ми обоє виступили за поліпшення європейської конкурентоспроможності та зміцнення трансатлантичних відносин", – зауважив він.

Крім того, Мадяр додав, що у разі приходу до влади свою першу закордонну поїздку він здійснить до Польщі.

Останні опитування показують, що "Тиса" зберігає 10-пунктну перевагу над керівною партією "Фідес" Віктора Орбана за два місяці до парламентських виборів.

Варто зазначити, що 12 лютого лідер "Тиси" Петер Мадяр вийшов з публічними поясненнями, що став жертвою провокації із використанням прихованої зйомки інтимного характеру. Політик пов'язав появу цього відео з людьми, близькими до партії Віктора Орбана "Фідес".

Кілька днів тому Мадяр заявив, що команда Орбана збирається шантажувати його публікацією інтимних відео з партнеркою.

Дивіться детальне відео "ЄП" про те, чи реальна в Угорщині зміна антиукраїнської влади Орбана.