Главный соперник Орбана провел переговоры с Туском: говорили и об Украине

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с польским премьер-министром Дональдом Туском, в ходе которых, в частности, речь шла об Украине.

Об этом Мадяр написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Мадяр, который является ключевым соперником премьера Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах, назвал "дружественными" переговоры с главой правительства Польши.

"Мы согласились, что и Венгрия, и Польша должны сделать все возможное для скорейшего заключения мира между Россией и Украиной. Мы договорились, что после смены правительства немедленно восстановим политические, экономические и культурные отношения между Венгрией и Польшей и придадим новый импульс сотрудничеству Вышеградской четверки", – отметил лидер партии "Тиса".

Кроме того, они с Туском согласились с необходимостью продолжать укреплять защиту внешних границ Европы.

В то же время Мадяр сказал Туску, что партия "Тиса" и большинство венгерского общества не поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС.

"Мы оба выступили за улучшение европейской конкурентоспособности и укрепление трансатлантических отношений", – отметил он.

Кроме того, Мадяр добавил, что в случае прихода к власти свою первую зарубежную поездку он совершит в Польшу.

Последние опросы показывают, что "Тиса" сохраняет 10-пунктное преимущество над правящей партией "Фидес" Виктора Орбана за два месяца до парламентских выборов.

Стоит отметить, что 12 февраля лидер "Тисы" Петер Мадяр выступил с публичными объяснениями, что стал жертвой провокации с использованием скрытой съемки интимного характера. Политик связал появление этого видео с людьми, близкими к партии Виктора Орбана "Фидес".

Несколько дней назад Мадяр заявил, что команда Орбана собирается шантажировать его публикацией интимных видео с партнершей.

Смотрите подробное видео "ЕП" о том, реальна ли в Венгрии смена антиукраинской власти Орбана.