"Я знаю, я Дональд": Туск і Мадяр почали переговори жартом із натяком на Орбана і Трампа

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, які провели переговори на полях Мюнхенської безпекової конференції, розпочали свою розмову жартом із натяком на очільника уряду Угорщини Віктора Орбана і президента США Дональда Трампа.

Відповідне відео лідер "Тиси" опублікував у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Мадяр представив польській делегації свою кандидатку на посаду міністерки закордонних справ, яку звати Аніта Орбан.

"Це просто збіг", – сказав Мадяр Туску, представляючи свою колегу.

У відповідь очільник польського уряду заявив: "Ну, знаєте, мене звати Дональд".

Повідомляли, що однією з тем переговорів Туска і Мадяра у Мюнхені стала Україна.

Останні опитування показують, що "Тиса" зберігає 10-пунктну перевагу над керівною партією "Фідес" Віктора Орбана за два місяці до парламентських виборів.