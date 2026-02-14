"Я знаю, я Дональд": Туск и Мадяр начали переговоры шуткой с намеком на Орбана и Трампа

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр и премьер-министр Польши Дональд Туск, которые провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по безопасности, начали свой разговор шуткой с намеком на главу правительства Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа.

Соответствующее видео лидер "Тисы" опубликовал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

В частности, Мадяр представил польской делегации свою кандидатку на пост министра иностранных дел, которую зовут Анита Орбан.

"Это просто совпадение", – сказал Мадяр Туску, представляя свою коллегу.

В ответ глава польского правительства заявил: "Ну, знаете, меня зовут Дональд".

Сообщалось, что одной из тем переговоров Туска и Мадяра в Мюнхене стала Украина.

Последние опросы показывают, что "Тиса" сохраняет 10-пунктное преимущество над правящей партией "Фидес" Виктора Орбана за два месяца до парламентских выборов.