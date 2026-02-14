Трамп говорит, что смена режима в Иране будет "лучшим, что может случиться"

Президент США Дональд Трамп заявляет, что смена режима в Иране "была бы лучшим, что могло бы случиться".

Об этом президент США сказал после посещения войск в Форт-Брэгге в Северной Каролине, его цитирует Sky News, сообщает "Европейская правда".

У Трампа спросили, хочет ли он видеть смену правительства в Иране, на что он ответил: "Похоже, что это было бы лучшим, что могло бы случиться".

"В течение 47 лет они только то и делают, что говорят, говорят и говорят. А пока они говорят, мы теряем много жизней. Люди теряют ноги, руки, лица. Это длится уже очень долго", – отметил президент США.

Трамп отказался назвать, кто, по его мнению, должен прийти на смену действующему иранскому режиму, сказав только, что "есть люди".

Он также подтвердил, что крупнейший в мире авианосец USS Gerald R Ford отправляется на Ближний Восток на случай, если переговоры между США и Ираном не приведут к заключению соглашения.

"Если мы не договоримся, нам это понадобится. Он вскоре отплывет", – рассказал Трамп.

Напомним, 6 февраля в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе.

Перед началом переговоров США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.