Під Тріумфальною аркою у Парижі чоловік напав на поліцейського і загинув під час затримання

Ввечері у п’ятницю під Тріумфальною аркою Парижа чоловік напав з гострими предметами на одного з жандармів і загинув внаслідок застосування зброї іншим правоохоронцем.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 18 години під час запалювання вічного вогню на символічній могилі невідомого солдата. Чоловік напав на одного з жандармів з ножицями і ножем. Інший військовий з присутніх відкрив вогонь зі службової зброї і влучив у нього.

Пораненому нападнику надавали першу допомогу, але у підсумку він помер.

За даними ЗМІ від джерел у поліції, чоловік перед тим зателефонував у комісаріат поліції та заявив, що він перебуває у Парижі біля Єлисейських полів збирається "застрелити когось зі зброєю" та говорив щось про те, що "не можна вбивати наших жінок і дітей".

Загиблий виявився французьким громадянином 1978 року народження, який раніше був засуджений у Бельгії за замах на вбивство " терористичній змові" проти трьох співробітників поліції, за володіння зброєю категорії А і збройний опір. Він перебував спершу у бельгійській в’язниці, у 2015 році був переведений до Франції.

До грудня 2025 року він перебував під вартою у відділі запобігання радикалізації і перебував під відповідним наглядом, а після звільнення мав щоденно ходити відмічатися у відділок поліції – що зробив і вранці того дня, коли скоїв напад.

