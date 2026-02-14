Под Триумфальной аркой в Париже мужчина напал на полицейского и погиб во время задержания

Вечером в пятницу под Триумфальной аркой Парижа мужчина напал с острыми предметами на одного из жандармов и погиб в результате применения оружия другим правоохранителем.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 18 часов во время зажжения вечного огня на символической могиле неизвестного солдата. Мужчина напал на одного из жандармов с ножницами и ножом. Другой военный из присутствующих открыл огонь из служебного оружия и попал в него.

Раненому нападавшему оказывали первую помощь, но в итоге он скончался.

По данным СМИ от источников в полиции, мужчина перед тем позвонил в комиссариат полиции и заявил, что он находится в Париже возле Елисейских полей собирается "застрелить кого-то с оружием" и говорил что-то о том, что "нельзя убивать наших женщин и детей".

Погибший оказался французским гражданином 1978 года рождения, который ранее был осужден в Бельгии за покушение на убийство в "террористическом заговоре" против трех сотрудников полиции, за владение оружием категории А и вооруженное сопротивление. Он находился сначала в бельгийской тюрьме, в 2015 году был переведен во Францию.

До декабря 2025 года он находился под стражей в отделе предотвращения радикализации и находился под соответствующим наблюдением, а после освобождения должен был ежедневно ходить отмечаться в отделение полиции – что сделал и утром того дня, когда совершил нападение.

