Каллас про промову Рубіо: критикувати Європу стало дуже модно

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що критика Європи стала дуже "модною" та відкинула звинувачення адміністрації США в обмеженні свободи слова у ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Каллас попросили прокоментувати промову державного секретаря США Марко Рубіо у Мюнхені, у якій він закликав європейців повернутися до традицій і цінностей, які вони поділяють із США.

Головна дипломатка ЄС обурилася постійною критикою Європи та нагадала, що континент залишається взірцевим у питанні цінностей.

"Кожен раз, коли я чую цю критику Європи, яка зараз дуже модна, я думаю про те, яка є альтернатива, і маю на увазі все найкраще і хороше, що ми отримали від Європи, і все хороше, що Європа насправді представляє. Коли я подорожую світом, я бачу, що країни рівняються на нас, тому що ми представляємо цінності, які все ще є високими. Тому мені дуже важко повірити в ці звинувачення", – заявила дипломатка.

Вона також додала, що "цікаво" чути критику щодо свободи слова від США, враховуючи місце цієї країни у світовому рейтингу свободи преси.

"Знаєте, коли ти походиш з країни, яка посідає друге місце в рейтингу свободи преси (Естонія – ред.), і чуєш критику щодо свободи преси з країни, яка посідає 58 місце в цьому списку, це цікаво", – відмітила Каллас.

Водночас глава дипломатії ЄС переконана, що Європа та США здатні працювати разом, попри всі розбіжності.

Зазначимо, що в ході своєї промови в Мюнхені держсекретар СШа Марко Рубіо також заявив, що США можуть здаватися "прямими і різкими", але це лише тому, що вони "глибоко переймаються" щодо свого майбутнього і майбутнього Європи.

Як писали ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа фінансуватиме зусилля щодо "просування свободи слова" в європейських країнах, намагаючись протидіяти правилам ЄС, які у Вашингтоні називають цензурою.