Каллас о речи Рубио: критиковать Европу стало очень модно

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что критика Европы стала очень "модной" и отвергла обвинения администрации США в ограничении свободы слова в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Каллас попросили прокомментировать речь государственного секретаря США Марко Рубио в Мюнхене, в которой он призвал европейцев вернуться к традициям и ценностям, которые они разделяют с США.

Главная дипломатка ЕС возмутилась постоянной критикой Европы и напомнила, что континент остается образцовым в вопросе ценностей.

"Каждый раз, когда я слышу эту критику Европы, которая сейчас очень модна, я думаю о том, какая есть альтернатива, и имею в виду все лучшее и хорошее, что мы получили от Европы, и все хорошее, что Европа на самом деле представляет. Когда я путешествую по миру, я вижу, что страны равняются на нас, потому что мы представляем ценности, которые все еще высоки. Поэтому мне очень трудно поверить в эти обвинения", – заявила дипломат.

Она также добавила, что "интересно" слышать критику в отношении свободы слова от США, учитывая место этой страны в мировом рейтинге свободы прессы.

"Знаете, когда ты родом из страны, которая занимает второе место в рейтинге свободы прессы (Эстония – ред.), и слышишь критику в отношении свободы прессы из страны, которая занимает 58 место в этом списке, это интересно", – отметила Каллас.

В то же время глава дипломатии ЕС убеждена, что Европа и США способны работать вместе, несмотря на все разногласия.

Отметим, что в ходе своего выступления в Мюнхене госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что США могут казаться "прямыми и резкими", но это только потому, что они "глубоко озабочены" своим будущим и будущим Европы.

Как писали СМИ, администрация президента США Дональда Трампа будет финансировать усилия по "продвижению свободы слова" в европейских странах, пытаясь противодействовать правилам ЕС, которые в Вашингтоне называют цензурой.