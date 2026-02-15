ЗМІ: кілька країн ЄС хочуть долучилися до переговорів про європейське ядерне стримування

Кілька європейських країн публічно оголосили про свій намір доєднатися до переговорів про створення спільного ядерного стримування в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Зазначимо, що в п’ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він проводить переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо спільного ядерного стримування у Європі.

Після цієї заяви заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон заявила, що її країна не виключає можливості приєднатися до переговорів на ранній стадії щодо спільного ядерного стримування в Європі.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня також заявила про готовність Риги брати участь в обговореннях.

"Ядерне стримування може дати нам нові можливості. Чому б і ні?" – сказала вона, водночас застерігши, що будь-які кроки мають відповідати "міжнародним зобов'язанням".

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен також взяв участь у закритій дискусії на цю тему на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася. Зазначимо, що власну ядерну зброю серед європейських держав мають лише Франція та Британія.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито планує у лютому запропонувати французьку "ядерну парасольку" решті Європи – про можливість чого він вже згадував у 2025 році. Проте, за словами джерел, відбудеться це не під час Мюнхенської безпекової конференції, а пізніше у Франції.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі цього тижня повідомив європейцям про намір і далі надавати Європі "ядерну парасольку".