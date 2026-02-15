СМИ: несколько стран ЕС хотят присоединиться к переговорам о европейском ядерном сдерживании

Несколько европейских стран публично объявили о своем намерении присоединиться к переговорам о создании совместного ядерного сдерживания в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Отметим, что в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он ведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о совместном ядерном сдерживании в Европе.

После этого заявления заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон заявила, что ее страна не исключает возможности присоединиться к переговорам на ранней стадии по совместному ядерному сдерживанию в Европе.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также заявила о готовности Риги участвовать в обсуждениях.

"Ядерное сдерживание может дать нам новые возможности. Почему бы и нет?" – сказала она, одновременно предупредив, что любые шаги должны соответствовать "международным обязательствам".

Министр обороны Бельгии Тео Франкен также принял участие в закрытой дискуссии на эту тему на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщали СМИ, группа европейских стран якобы начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась. Отметим, что собственное ядерное оружие среди европейских государств имеют только Франция и Великобритания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы планирует в феврале предложить французский "ядерный зонтик" остальной Европе – о возможности чего он уже упоминал в 2025 году. Однако, по словам источников, это произойдет не во время Мюнхенской конференции по безопасности, а позже во Франции.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби на этой неделе сообщил европейцам о намерении и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".