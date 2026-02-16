В итальянских Альпах погибли в лавине трое туристов из Франции

На выходных в итальянских Альпах в результате схода лавины погибли трое французских лыжников; в другом месте также продолжаются поиски человека.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Смертельный инцидент произошел в долине Валь-Вени неподалеку от Курмайора в воскресенье. Лавина накрыла трех лыжников, которые катались в популярном месте спусков вне трасс. Свидетели происшествия сразу сообщили в спасательные службы.

Благодаря специальному сигнальному оборудованию, которое имели при себе засыпанные туристы, спасатели достаточно быстро локализовали их под 1,5-метровой толщей снега. Один из пострадавших умер вскоре после того, как его откопали, еще один – почти сразу после госпитализации, третий – в понедельник утром.

Погибшие оказались французами в возрасте 29, 31 и 35 лет из городка Шамони – ключевого центра альпинизма и горнолыжного спорта.

В тот же день лавина накрыла группу четырех друзей, которые катались на снегомобилях в долине Валькиавенна под границей со Швейцарией. Трех пострадавших быстро освободили из снега, поиски четвертого человека продолжаются.

В польских Татрах в субботу в результате схода лавины погиб один человек.

В минувшие выходные во Франции от лавин в Альпах погибли три человека.

Итальянская альпийская спасательная служба также призвала к максимальной осторожности после того, как лавины унесли жизни 11 человек за семь дней.