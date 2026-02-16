В Германии критикуют планы "АдГ" провести мероприятие через 100 лет после съезда нацистов

Ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") планирует провести конференцию в Эрфурте в начале июля – ровно через столетие после съезда нацистской партии в Веймаре, историки и политики считают это преднамеренной провокацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesspiegel.

Планы "АдГ" по проведению федеральной конференции партии в начале июля в Эрфурте, столице Тюрингии, вызывают массовую критику со стороны Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии, а также историков. Вспоминают съезд нацистской партии, который состоялся ровно 100 лет назад в Веймаре, тогдашней столице Тюрингии.

"Целенаправленно выбранная параллель еще раз показывает, какими людьми являются "АдГ", – заявила земельный министр иностранных дел Серап Гюлер.

"АдГ" снова использует "преднамеренные провокации, чтобы привлечь внимание", критикует бывший лидер парламентской фракции SPD Рольф Мютцених. Тот, кто выбирает такую дату, "должен осознавать ее историческое значение и знать, какие ассоциации она вызывает", сказал член парламента.

Историк и исследователь тоталитаризма Йорг Ганценмюллер, директор Института исследований тоталитаризма имени Ханны Арендт при Техническом университете Дрездена, назвал это "сознательным символическим актом, который имеет влияние на нескольких уровнях".

С одной стороны, "АдГ" посылает сигнал солидарности ультраправой сцене, которая хорошо знает историю нацистской партии и такие факты. "С другой стороны, она поддерживает фасад уважительности в глазах общественности, делая вид незнания и преуменьшая историческое значение", – сказал Ганценмюллер.

Историк Стефан Цанкер, председатель Ассоциации Веймарской республики, также выразил свою обеспокоенность в нескольких СМИ. В Kölner Stadt-Anzeiger он также назвал выбор даты и места проведения "роковым параллелизмом".

Однако представитель "АдГ" в Тюрингии отверг критику и отрицает утверждение о связи со съездом нацистской партии.

Съезд нацистской партии в Веймаре считается ключевой датой в становлении национал-социалистов. Город, где была основана Веймарская республика, был специально выбран для проведения этого мероприятия. Адольф Гитлер и его сторонники демонстративно прошли к Национальному театру в Веймаре, где семь лет назад была принята Веймарская конституция, против которой выступала нацистская партия.

