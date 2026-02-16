Греція візьме участь у засіданні Ради миру Трампа у ролі спостерігача

Греція візьме участь як спостерігач у засіданні Ради миру щодо Гази, яке відбудеться у четвер у Вашингтоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Країну представлятиме заступник міністра закордонних справ Гаррі Теохаріс.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс під час засідання перебуватиме в Індії.

У суботу Кіпр також оголосив, що візьме участь у цьому ж засіданні як спостерігач.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

Серед запрошених до Ради миру є й Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може розглянути членство в організації лише після війни, адже серед запрошених є Білорусь та Росія.

Трамп заявив, що заснована ним Рада миру зібрала понад 5 мільярдів доларів від країн-членів на відбудову сектору Гази.