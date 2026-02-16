Греция примет участие в заседании Совета мира Трампа в качестве наблюдателя

Греция примет участие в качестве наблюдателя в заседании Совета мира по Газе, которое состоится в четверг в Вашингтоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Страну будет представлять заместитель министра иностранных дел Гарри Теохарис.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис во время заседания будет находиться в Индии.

В субботу Кипр также объявил, что примет участие в этом же заседании в качестве наблюдателя.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Среди приглашенных в Совет мира есть и Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть членство в организации только после войны, ведь среди приглашенных есть Беларусь и Россия.

Трамп заявил, что основанный им Совет мира собрал более 5 миллиардов долларов от стран-членов на восстановление сектора Газы.