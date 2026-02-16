Рубио заявил, что Трамп с удовольствием приехал бы в Венгрию

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп с удовольствием совершил бы визит в Венгрию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Index.

Рубио сказал об этом в Будапеште на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

У американского госсекретаря поинтересовались по поводу возможного визита Трампа в Венгрию, на что он ответил, что президент США "с удовольствием" приехал бы. В то же время, по его словам, дата такого потенциального визита не определена.

Со своей стороны Виктор Орбан отметил, что события сейчас меняются так быстро, что трудно планировать надолго вперед. По его мнению, относительно визита Трампа нельзя исключать ничего, и ближайшее будущее решит этот вопрос.

19 февраля Орбан планирует посетить Вашингтон для участия в Совете мира Дональда Трампа.

Взаимодействие Орбана с президентом США является важной частью его кампании перед парламентскими выборами 12 апреля.

Если Трамп посетит Венгрию перед выбором, это может стать мощным электоральным толчком для Виктора Орбана.

Главная оппозиционная партия Венгрии "Тиса" сохраняет преимущество в 10 пунктов над правящей партией "Фидес" Орбана за два месяца до парламентских выборов.