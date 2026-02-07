Орбан поїде до Трампа на засідання його Ради миру

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вдруге за короткий час відвідає Вашингтон – цього разу, щоб взяти участь у засіданні Ради миру Дональда Трампа.

Про це він сказав, виступаючи в місті Сомбатхей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Index.

За даними видання, Орбан заявив, що через два тижні відвідає Вашингтон для участі в зустрічі Ради миру щодо Гази.

Віктор Орбан востаннє відвідував Вашингтон 7 листопада 2025 року. За підсумками візиту Угорщина отримала тимчасове звільнення від американських санкцій щодо російських енергетичних компаній.

Взаємодія Орбана з президентом США є важливою частиною його кампанії перед парламентськими виборами 12 квітня.

За інформацією видання Axios, Білий дім планує провести 19 лютого зустріч лідерів Ради миру Дональда Трампа.

Наразі Рада миру налічує 27 членів, а її головою є Трамп. Рада Безпеки ООН уповноважила її контролювати виконання угоди про припинення вогню в Газі та працювати над питаннями управління та відновлення.

Нагадаємо, документи про створення Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа підписали 22 січня у Давосі.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн, від ЄС участь взяли лише прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.