Лідер "Тиси" чекає на осінній візит Рубіо в Будапешт, але каже, що його зустріне інший Орбан

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр очікує на візит держсекретаря США Марко Рубіо у жовтні, проте вважає, що тоді його зустріне вже інший Орбан.

Про це Мадяр написав у понеділок в соцмережі Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок Рубіо перебуває з візитом у Будапешті, де він вже зустрівся з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто і главою угорського уряду Віктором Орбаном.

Мадяр, який у квітні розраховує перемогти Орбана на парламентських виборах, написав, що "завжди приємно, коли міністр закордонних справ одного з найважливіших союзників Угорщини відвідує нашу країну".

"Ми з радістю чекаємо на візит міністра закордонних справ США Марко Рубіо до Будапешта 23 жовтня, в день 70-ї річниці революції 1956 року. Правда, тоді його зустрічатиме вже інший Орбан. Аніта Орбан. Але, незважаючи на цю невеличку зміну, розвиток угорсько-американських відносин залишається пріоритетом", – написав Мадяр.

Аніта Орбан є кандидаткою партії "Тиса" на посаду міністра закордонних справ.

Нагадаємо, Рубіо розповів у Будапешті про особливі стосунки Орбана і Трампа.

Рубіо також заявив, що президент Трамп із задоволенням здійснив би візит до Угорщини.