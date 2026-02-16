Лидер "Тисы" ждет осеннего визита Рубио в Будапешт, но говорит, что его встретит другой Орбан

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр ожидает визита госсекретаря США Марко Рубио в октябре, однако считает, что тогда его встретит уже другой Орбан.

Об этом Мадяр написал в понедельник в соцсети Facebook, сообщает "Европейская правда".

В понедельник Рубио находится с визитом в Будапеште, где он уже встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

Мадяр, который в апреле рассчитывает победить Орбана на парламентских выборах, написал, что "всегда приятно, когда министр иностранных дел одного из важнейших союзников Венгрии посещает нашу страну".

"Мы с радостью ждем визита министра иностранных дел США Марко Рубио в Будапешт 23 октября, в день 70-й годовщины революции 1956 года. Правда, тогда его будет встречать уже другой Орбан. Анита Орбан. Но, несмотря на это небольшое изменение, развитие венгерско-американских отношений остается приоритетом", – написал Мадяр.

Анита Орбан является кандидатом партии "Тиса" на пост министра иностранных дел.

Напомним, Рубио рассказал в Будапеште об особых отношениях Орбана и Трампа.

Рубио также заявил, что президент Трамп с удовольствием совершил бы визит в Венгрию.