В Германии прокомментировали "ядерные" переговоры с Францией

Переговоры между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном о создании совместного европейского ядерного сдерживания находятся на ранней стадии, заявил в понедельник представитель немецкого правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Пресс-секретарь правительства Германии в комментарии журналистам подчеркнул, что переговоры о совместном ядерном сдерживании в Европе не имеют целью заменить "ядерный зонтик" от Соединенных Штатов. По его словам, речь идет только о его усилении и дополнении.

"Соединенные Штаты играют центральную роль в ядерном сдерживании НАТО. Так есть сейчас, и мы хотим, чтобы так было и в будущем", – добавил он.

Спикер добавил, что нынешние переговоры между лидерами Франции и Германии направлены на поиск того, как страны могут достичь более тесного сотрудничества в сфере ядерного сдерживания.

Напомним, на полях Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он ведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о совместном ядерном сдерживании в Европе.

Как сообщали СМИ, группа европейских стран якобы начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась. Отметим, что собственное ядерное оружие среди европейских государств имеют только Франция и Великобритания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы планирует в феврале предложить французский "ядерный зонтик" остальной Европе – о возможности чего он уже упоминал в 2025 году.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби на прошлой неделе сообщил европейцам о намерении и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".