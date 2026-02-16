Орбан про свою можливу поразку на виборах: мені не вперше

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи можливість поразки своєї партії на парламентських виборах, заявив, що його країна залишиться сильною незалежно від результатів голосування.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на пресконференції з державним секретарем США Марко Рубіо, передає Telex.

Журналісти запитали Орбана, чи буде він готовий змиритися зі своєю поразкою на парламентських виборах у квітні. Прем’єр Угорщини не дав однозначної відповіді, а лише нагадав, що був в опозиції 16 років, та порадив не хвилюватися за долю країни.

"Отже, я був лідером опозиції 16 років. Що це означає? Це означає, що іноді я програю, іноді виграю. Тож не хвилюйтеся, що станеться, якщо ми не переможемо, бо це траплялося тут регулярно, щонайменше чотири рази. Тож не потрібно боятися того, що станеться з Угорщиною", – відповів Орбан.

Він також заявив, що демократія в Угорщині "дуже сильна", тому після виборів уряд сформують відповідно до волі народу.

Зазначимо, що держсекретар США Марко Рубіо на цій пресконференції заявив, що американський президент Дональд Трамп "глибоко відданий" успіху Орбана на виборах.

Нагадаємо, Трамп публічно підтримав Орбана напередодні парламентських виборів 12 квітня.

Останні опитування показують, що опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса" зберігає перевагу в 10 пунктів над керівною партією "Фідес" Віктора Орбана за два місяці до парламентських виборів.

Дивіться детальне відео "ЄП" про те, чи реальна в Угорщині зміна антиукраїнської влади Орбана.