Орбан о своем возможном поражении на выборах: мне не впервой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя возможность поражения своей партии на парламентских выборах, заявил, что его страна останется сильной независимо от результатов голосования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции с государственным секретарем США Марко Рубио, передает Telex.

Журналисты спросили Орбана, будет ли он готов смириться со своим поражением на парламентских выборах в апреле. Премьер Венгрии не дал однозначного ответа, а лишь напомнил, что был в оппозиции 16 лет, и посоветовал не волноваться за судьбу страны.

"Я был лидером оппозиции 16 лет. Что это значит? Это означает, что иногда я проигрываю, иногда выигрываю. Поэтому не волнуйтесь о том, что произойдет, если мы не победим, потому что это случалось здесь регулярно, по меньшей мере четыре раза. Поэтому не нужно бояться того, что произойдет с Венгрией", – ответил Орбан.

Он также заявил, что демократия в Венгрии "очень сильная", поэтому после выборов правительство сформируют в соответствии с волей народа.

Отметим, что госсекретарь США Марко Рубио на этой пресс-конференции заявил, что американский президент Дональд Трамп "глубоко предан" успеху Орбана на выборах.

Напомним, Трамп публично поддержал Орбана накануне парламентских выборов 12 апреля.

Последние опросы показывают, что оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" сохраняет преимущество в 10 пунктов над правящей партией "Фидес" Виктора Орбана за два месяца до парламентских выборов.

Смотрите подробное видео "ЕП" о том, реальна ли в Венгрии смена антиукраинской власти Орбана.