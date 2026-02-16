Лидер крайне левых Франции подвергся критике после смертельного избиения активиста

Трижды кандидат в президенты от радикальных левых Жан-Люк Меланшон подвергается нападкам со стороны политических оппонентов накануне важных муниципальных выборов в следующем месяце после того, как возле университета, где проходила конференция с участием одной из его самых заметных союзников, активиста избили до смерти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Активист, 23-летний Квентин Деранк, был вовлечен в драку во время конференции в университете в Лионе, на которой выступала евродепутат Рима Хассан. Хассан является одной из самых известных членов партии "Непокоренная Франция", которую возглавляет Меланшон.

Несколько ультраправых и радикально правых группировок оплакивают его смерть и организуют демонстрации в память о нем.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес в понедельник сообщил, что к инциденту, вероятно, были причастны члены "Молодой гвардии" – местной антифашистской группы, связанной с "Непокоренной Францией".

"Молодая гвардия" была соучреждена в Лионе в 2018 году Рафаэлем Арно, ныне депутатом от "Непокоренной Франции", с целью противодействия распространенному присутствию в городе экстремальных ультраправых группировок. В июне Министерство внутренних дел распорядилось распустить группу, заявив, что "под прикрытием антифашистской идеологии "Молодая гвардия" подстрекает к насильственным действиям".

Один из помощников Арно, Жак-Эли Фавро, отверг обвинения в своей причастности к убийству Деранка, но заявил, что временно отстранится от политической деятельности на время расследования. Председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве сообщила, что доступ Фавро в парламент приостанавливается.

Критики также возлагают вину на жесткую риторику Меланшона, считая, что она способствует все более поляризованной политической среде.

Меланшон и его сторонники в ответ подчеркивают, что он неоднократно призывал к ненасильственной "гражданской революции" путем выборов, а не к противостоянию.

Нуньес в интервью заявил, что "радикальность в высказываниях" может приводить к "насилию на улицах", тогда как министр юстиции Жеральд Дарманен в воскресенье возложил ответственность за нападение на "политическую риторику, в частности "Непокоренной Франции" и ультралевых".

Пресс-секретарь правительства Мод Брегеон заявила, что "Непокоренная Франция" несет "моральную ответственность" за формирование "климата насилия".

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на смерть Деранка сообщением в X: "В республике ни одно дело и ни одна идеология никогда не могут оправдать убийство".

