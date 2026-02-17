Сибига о новой атаке РФ: Москва пренебрегает мирными усилиями, нужно давление

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что новая массированная атака РФ перед переговорами в Женеве свидетельствует о необходимости увеличить давление на Россию, чтобы она положила конец войне.

Об этом Сибига написал во вторник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что массированный ракетный и беспилотный удар по Украине непосредственно перед следующим раундом переговоров в Женеве свидетельствует о степени пренебрежения РФ мирными усилиями.

"Москва понимает только язык давления. Она не будет воспринимать дипломатию серьезно, если она не подкреплена силой. Новые пакеты санкций имеют решающее значение. Блокировка "теневого флота". Запрет морских услуг. Запрет въезда для участников российской агрессии. Только наше единство и сила положат конец этой войне", – написал Сибига.

Вечером 16 февраля украинская делегация прибыла в Женеву на двухдневные трехсторонние переговоры с РФ и США.

С российской стороны после предыдущего раунда произошли изменения – ее возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговорный процесс с участием США и РФ относительно потенциального прекращения войны не затормозится в связи с изменениями в российской переговорной команде.