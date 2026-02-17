В Каталонии во время пожара погибли пятеро подростков

Пятеро подростков погибли в ночь на вторник, а четыре человека получили легкие травмы в результате пожара в здании в каталонском городе Манлеу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает La Vanguardia.

Пожар начался в кладовой на верхнем этаже пятиэтажного здания, и по неизвестным причинам находившиеся внутри люди не смогли спастись.

Каталонская пожарная служба (Bombers de la Generalitat) получила вызов в 21:10. Несколько жильцов позвонили на номер 112, чтобы сообщить о пожаре на этаже выше и дыме на лестничной клетке. Тринадцать пожарных бригад были немедленно отправлены на место происшествия. Команда из двух человек нашла и потушила пожар, который был объявлен ликвидированным в 21:41. В то же время была найдена первая жертва: человек с остановкой сердца.

По данным Каталонской пожарной службы, все погибшие были несовершеннолетними, хотя их возраст не удалось установить. Людей из здания, где произошло возгорание, пришлось эвакуировать. Около 5 часов утра несколько семей смогли вернуться в свои дома, хотя трое были доставлены в отель.

