Рада ЄС відкрила шлях до надання допомоги ще 8 державам-членам для переозброєння

17 лютого Рада ЄС прийняла низку імплементаційних рішень, що надають фінансову допомогу в рамках ініціативи SAFE ще восьми країнам Євросоюзу.

Про це повідомила речниця Кіпрського головування кореспондентці "Європейської правди".

"Сьогодні Рада ЄС формально ухвалила (як пункт без обговорення на засіданні Ради ECOFIN) другий пакет імплементаційних рішень, що роблять фінансову допомогу в межах регламенту SAFE доступною для наступних країн: Естонія, Греція, Італія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Фінляндія", – сказала речниця.

"Оскільки оборона є одним із наших пріоритетів, Кіпрське головування наполегливо працює над забезпеченням плавної та швидкої імплементації SAFE", – додала вона.

Ці імплементаційні рішення прокладуть шлях для виділення Комісією доступних довгострокових позик у межах інструменту SAFE, демонструючи, що ЄС виконує свої зобов'язання у сфері оборони.

Зокрема, план Польщі передбачає отримання майже 44 млрд євро – найбільше серед усіх держав-учасниць програми.

Минулого тижня були схвалені відповідні рішення щодо Бельгії, Болгарії, Кіпру, Данії, Іспанії, Хорватії, Португалії та Румунії.