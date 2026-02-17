Совет ЕС открыл путь к оказанию помощи еще 8 государствам-членам для перевооружения

17 февраля Совет ЕС принял ряд имплементационных решений, предоставляющих финансовую помощь в рамках инициативы SAFE еще восьми странам Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-секретарь кипрского председательства корреспонденту "Европейской правды".

"Сегодня Совет ЕС формально принял (как пункт без обсуждения на заседании Совета ECOFIN) второй пакет имплементационных решений, которые делают финансовую помощь в рамках регламента SAFE доступной для следующих стран: Эстония, Греция, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Финляндия", – сказала пресс-секретарь.

"Поскольку оборона является одним из наших главных приоритетов, кипрское председательство настойчиво работает над обеспечением плавной и быстрой имплементации SAFE", – добавила она.

Эти имплементационные решения проложат путь для выделения Комиссией доступных долгосрочных займов в рамках инструмента SAFE, демонстрируя, что ЕС выполняет свои обязательства в сфере обороны.

В частности, план Польши предусматривает получение почти 44 млрд евро – больше всего среди всех государств-участников программы.

На прошлой неделе были одобрены соответствующие решения в отношении Бельгии, Болгарии, Кипра, Дании, Испании, Хорватии, Португалии и Румынии.