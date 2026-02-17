В Германии в правящем блоке ХДС/ХСС считают, что готовность Украины уступить территории, которые России не удалось завоевать, была бы признаком слабости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Юрген Хардт, представитель по вопросам внешней политики парламентской фракции ХДС/ХСС, считает "просто немыслимым", что президент Украины мог бы отказаться от территорий, "которые Россия не смогла завоевать за четыре года войны".

"Если Украина это сделает, это также будет признаком слабости, которую Путин сразу же неправильно интерпретирует", – сказал Хардт.

Тогда, после периода перемирия, он, по словам политика, быстро найдет повод "продолжить и фактически достичь своей цели, а именно взять под свой контроль всю Украину".

Напомним, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский назвал опасными предложения для Украины выйти из Донецкой области – в частности, из-за того, что, по его убеждению, реальные амбиции РФ до сих пор выходят за пределы владения этим регионом.

Зеленский также выразил надежду, что переговорный процесс с участием США и РФ по потенциальному прекращению войны не затормозится в связи с изменениями в российской переговорной команде.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что самая большая угроза, которую представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя.